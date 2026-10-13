Auriemma: “Il Napoli ne ha perse 4 su 8, si può trarre anche un giudizio?”

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Auriemma critica il Napoli dopo il Villarreal: quattro sconfitte in otto gare e nessuna reazione.

Raffaele Auriemma, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Tele A per analizzare il difficile momento del Napoli di Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta per 3-1 contro il Villarreal in Champions League. Il giornalista ha posto l'accento soprattutto sul rendimento complessivo degli azzurri in questo avvio di stagione, evidenziando un bilancio preoccupante: “Il Napoli ha perso 4 partite su 8, ha vinto solo con Genoa, Bologna e Frosinone. Ma noi che giudizio possiamo dare su queste 8 partite? Si può trarre una considerazione. Allegri è arrabbiato, lo sarei anche io, la squadra non risponde”. Parole che sottolineano le difficoltà incontrate dal tecnico nel trovare continuità di risultati e risposte convincenti da parte dei suoi giocatori.

Auriemma dopo Villarreal-Napoli: “La squadra non risponde, in Europa siamo inadeguati”

Auriemma ha poi allargato la propria analisi alle difficoltà delle squadre italiane nelle competizioni europee, richiamando anche la situazione dell'Inter, ancora ferma a zero punti nella League Phase. Il giornalista ha però riservato una critica particolarmente severa all'atteggiamento mostrato dal Napoli nella trasferta spagnola: “In Europa poi è un’altra storia, pure l’Inter è a quota zero punti e parliamo di chi ha fatto finali. Credo che non siamo adeguati noi come Italia, il Napoli ancora di più perché non ho visto neanche la rabbia di voler recuperare la partita”. Secondo Auriemma, dunque, oltre alle difficoltà tattiche e ai risultati negativi, a preoccupare è soprattutto la mancanza di una reazione caratteriale da parte degli azzurri.