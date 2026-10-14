Le pagelle e i voti svelano il più grande paradosso di Villarreal-Napoli

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Napoli ko 3-1 ma i difensori sono tra i migliori: Badiashile salva due gol, Rrahmani segna. I problemi sono altrove

C’è un paradosso nella gara di ieri: il Napoli perde 3-1 a Villarreal, ma le pagelle premiano i difensori, tra i migliori in campo. Badiashile salva due gol con interventi decisivi, Rrahmani firma il gol del momentaneo vantaggio e anche Rafa Marín, schierato a destra, offre una prestazione positiva. Per una squadra che subisce tre reti, è un dato che sorprende e che sposta l’analisi altrove: il reparto arretrato, almeno nei singoli, non è stato il punto debole della serata.

Altri sono stati i problemi del Napoli

La conferma, dunque, è che i problemi degli azzurri vanno cercati in altre zone del campo. Il Napoli ha pagato la difficoltà a controllare il possesso nella metà campo avversaria, le scelte nel reparto offensivo e il rendimento di alcuni interpreti del centrocampo, dove il nuovo assetto con De Bruyne più basso non ha dato le risposte sperate. Un quadro che Allegri dovrà approfondire in vista della trasferta di Venezia, a partire dalla fase di costruzione e dalla capacità di dare equilibrio alla squadra. La difesa, con i tre centrali e gli esterni, può restare un punto fermo da cui ripartire, ma senza una mediana in grado di proteggerla e un attacco più incisivo il Napoli rischia di restare a zero punti anche nelle prossime sfide europee.