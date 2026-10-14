Chiariello: “Allegri succube dei nomi! De Bruyne superato dagli eventi, Lucca massacrato ingiustamente”

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Umberto Chiariello attacca Allegri e De Bruyne dopo Villarreal-Napoli, difende Lucca e analizza il cammino in Champions.

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 per analizzare la sconfitta del Napoli contro il Villarreal in Champions League. Nel mirino soprattutto Massimiliano Allegri e Kevin De Bruyne, con il tecnico accusato di essere eccessivamente condizionato dal peso dei nomi e il belga criticato per le difficoltà atletiche mostrate nella sfida europea. Chiariello ha inoltre sottolineato la mancata reazione degli azzurri nel secondo tempo, ricordando alcune difficoltà già emerse nella precedente stagione europea: “Ci stiamo fossilizzando sulle pagliuzze e non guardiamo la trave. Si parla di tutto, ma non c'è un'analisi che dice perché il Napoli non è rientrato in campo nel secondo tempo. Perché in Europa è già successo l'anno scorso con Conte, a Eindhoven è successo quello che è successo questa sera”.

Il giornalista ha concentrato le sue critiche sul rendimento del centrocampista belga e sulle scelte dell'allenatore: “Forse ci stiamo impiccando troppo a un giocatore che è stato straordinario, ma che noi continuiamo a incensare per il solo nome che ha, che è Kevin De Bruyne. Perché nel momento in cui De Bruyne col Frosinone ti illumina la gara: 'Eh, grande Kevin!'. Stasera che deve fare lui il maestro di feste, non tocca palla! Viene travolto, deve uscire! Ci si sta impiccando a un uomo che è superato dagli eventi, perché è superato nella corsa! Il Napoli nei primi 20 minuti è stato un bel Napoli, quello che a me disturba molto è che Allegri è succube dei nomi. Quando vedi che alcuni calciatori fisicamente non reggono devi toglierli”.

Chiariello ha poi difeso Lorenzo Lucca, sottolineando il contributo offensivo dell'attaccante entrato nella ripresa, e ha espresso le proprie considerazioni sul prosieguo della stagione: “Dal possibile 2-2 siamo passati al 3-1, Lucca è stato l'unico a determinare un po' di pericolisità in attacco. Critichiamo sempre questo ragazzo, ma è stato l'unico dei giocatori di quelli che sono entrati ad aver impattato nella partita. Lucca è stato massacrato, ma è da lui che nascono le uniche azioni finali. Il Napoli ha 4 partite per qualificarsi in Champions e questa sconfitta non determina. Con il Venezia non sarà facile, l'anno di Conte dello scudetto non si vinse. Dopo questa partita penso che il Napoli abbia più testa al campionato che alla Champions. Anche se il presidente De Laurentiis non è così che la pensa”.