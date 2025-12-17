Radio TN Paradiso: "Al Napoli mancano stadio e centro sportivo per diventare top club europeo"

Angelo Paradiso ex calciatore del Napoli ed ora talent scout, è intervenuto nella trasimissione "Napoli Nel Mondo" sulla nostra Radio Tutto Napoli prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Vincere un trofeo è sempre importante, qualsiasi esso sia, fa bene sempre alla storia del Napoli che sta costruendo un grande club. Negli ultimi 10 anni il Napoli sta sempre là ed è sempre protagonista. Secondo me manca ancora qualche accorgimento per diventare un top club, ma è un discorso di strutture non di campo. Il Napoli negli ultimi anni ha dimostrato di essere un top club di livello europeo, però se non hai stadio e centro sportivo di proprietà...

De Laurentiis lo vuole fare, lui è un profilo internazionale, conoscendo la persona da imprenditore vorrebbe fare questo tipo di discorso. Però se non hai questi requisiti non puoi essere classificato come top club. Tu avendo un centro sportivo importante, ti puoi creare degli introiti con i giovani e investendo sugli allenatori, magari negli anni non te li vai a cercare ma li prendi dai vivai. Questa è una cosa che adottano in tutto il mondo, in Inghilterra creano delle plusvalenze importanti. Al Napoli secondo me gli manca un pizzico per diventare un top club di livello mondiale".

