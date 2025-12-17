Lukaku in gruppo, prof. Albarella: "Niente full immersion, ecco cosa mi aspetto"
Eugenio Albarella, preparatore atletico di grande esperienza, è intervenuto nel corso de 'Il Bar di Tutto Napoli' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).
Albarella ha parlato del recupero e del rientro in gruppo di Romelu Lukaku: "Faccio fatica a entrare nelle dinamiche di una gestione da parte di uno staff che conosce i minimi particolari dell'evoluzione dell'infortunio da parte dell'atleta. Per quello che sono le mie conoscenze, le mie esperienze, soprattutto frutto di un infortunio così grave, immagino che sia un inserimento graduale proprio perché il tempo percorso dall'infortunio è tantissimo e quindi il ricondizionamento fisiologico deve essere anche quello in forma graduale. Quindi mi aspetto un giocatore gestito con parsimonia, con un minutaggio crescente, al contrario invece di chi si può aspettare un Lukaku che possa essere disponibile già per una full immersion così come il calendario richiederebbe”.
Di seguito il video (iscriviti qui al nostro canale Youtube)
