Podcast Bargiggia frena su Mainoo: "Nessuna trattativa. Vedute economiche diverse"

Paolo Bargiggia, giornalista, esperto di mercato, è intervenuto nel corso di Cronache Azzurre, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"In due anni hai speso più di 350 milioni ma la squadra non è stata ringiovanita e, soprattutto, a parte Hojlund, avevi preso Lang accatastando gente davanti come Lucca e non avevi scelto le alternative di valore per Anguissa e Lobotka, ma questo ci porta su un altro campo. Però dopo Bologna il Napoli è tornato e ora sono tutte lì. L'alibi dei tanti assenti c'è, ma ad oggi tutti i top club hanno tanti assenti perché si gioca tanto. Purtroppo l'infortunio esiste. Forse, se vogliamo muovere una critica, nell'emergenza è tornato con la sua solita attitudine e ora giocano sempre i soliti con Politano prima spremuto e ora viene spremuto Neres.

Mainoo? Mi risulta sondato e mi risultano dialoghi con lo United, ma so anche che c'erano valutazioni economiche differenti. Al momento non è vicino. Trattative avanzate non ci sono, non ho riscontri particolari".