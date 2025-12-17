Video De Giovanni: "Indecente giocare a Riyadh lontano dai tifosi! Questo è un altro calcio"

Maurizio De Giovanni, noto scrittore e drammaturgo napoletano, è stato intercettato dai microfoni di Radio TuttoNapoli durante l'inaugurazione della Sala degli Specchi del Gran Caffè Gambrinus. Tra i vari temi, De Giovanni ha parlato anche della partita di Supercoppa tra Napoli e Milan in programma domani: "Non so che augurarmi, dico la verità. Penso che il Napoli abbia le risorse veramente ridotte all'osso. Mi auguro non ci siano ripercussioni in termini di stanchezza e soprattutto di infortuni. È un trofeo, un trofeo importante, però io trovo indecente che si giochi a Riadyh, fammelo dire: perché lontano dai tifosi e lontano dalla passione, questo calcio è un altro calcio".

