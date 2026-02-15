McTominay si arrende e dà forfait per Napoli-Roma: cos'è successo ieri a Castel Volturno

Niente da fare per Scott McTominay. Dopo aver saltato il quarto di finale di Coppa Italia contro il Como e mezza partita contro il Genoa in campionato, il centrocampista scozzese darà forfait anche per il big match di stasera contro la Roma. La notizia è circolata nella giornata di ieri e oggi in edicola il Corriere dello Sport ne spiega le ragioni:

"L'infiammazione al tendine del gluteo non gli ha dato scampo: sembrava che le cose stessero migliorando e che il recupero fosse davvero possibile, e invece ieri Scott ha avvertito ancora il fastidio che l'ha tormentato sin dalla fine del primo tempo della partita con il Genoa a Marassi e s'è arreso. Niente da fare: salterà anche lo scontro diretto per la Champions dopo i quarti di Coppa Italia contro il Como. La sfortuna del Napoli non ha confini".