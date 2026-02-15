Inter, smascherato il moralista Chivu: “Tocco leggero, ma le mani bisogna tenerle a casa”

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro la Juventus, con il clamoroso errore arbitrale a favore: "Abbiamo patito queste situazioni, erano due anni che non vincevamo uno scontro diretto e i ragazzi ne hanno risentito. Col cuore e col fare quello che dovevamo l'abbiamo portata a casa, mi prendo il cuore e la ricerca della vittoria contro una squadra che mette in difficoltà chiunque da quando è arrivato Luciano. Bisogna fargli i complimenti perché è una signora squadra".

Le polemiche arbitrali per il rosso a Kalulu?

"Per me è un tocco leggero, ma è un tocco. Bisogna dirlo, bisogna ammetterlo. lo quando ho subito errori così in Champions, ho sempre detto che non bisogna mettere l'arbitro in condizione di decidere... Il tocco è il tocco, anche se leggero perché questo bisogna ammetterlo. Il mio giocatore sente la mano perché lo ha anticipato, la decisione dell'arbitro è stata un secondo giallo su un giocatore di esperienza come lui che bisogna che le mani in certe circostanze le tenga a casa...".

Bastoni è stato tolto all'intervallo...

"L'ho tolto perché avevo paura di Conceiçao, se avessi saputo che sarebbe stato tolto all'intervallo magari lo avrei lasciato dentro".

Se avesse subito una doppia ammonizione così da giocatore, l'avrebbe ritenuta giusta?

"lo con un giallo addosso non mettevo le mani addosso ad un avversario, soprattutto in una situazione in cui vieni anticipato e l'avversario parte in contropiede...".

Cosa significano questi tre punti?

"Spero che la vittoria di oggi sia la svolta. A me oggi la squadra non è piaciuta, non aveva gambe e lucidità per proporre il nostro gioco. Ma alla fine mi prendo la vittoria perché era importante. Si è sentita la mancanza di vittorie da due anni contro una squadra top. Poi serve dare merito alla Juventus che ci ha messo in difficolta. Anche in dieci è riuscita a pareggiare e a metterci in difficoltà. Sul 2-1 dovevamo gestirla meglio, poi magari è uscita la paura di non vincerla e siamo andati in difficoltà. Alla fine è venuto fuori il carattere della squadra che ha provato a vincerla fino alla fine".