Calamai furioso: “Bastoni non merita la nazionale, Gattuso rifletta e Gravina parli!”

Luca Calamai, giornalista di TMW, nel suo editoriale ha commentato il clamoroso errore arbitrale a favore dell'Inter contro la Juventus: "Ora basta. Cancelliamo il Var se deve produrre simili vergogne. Il secondo giallo che ha portato all'espulsione di Kalulu è una clamorosa sconfitta per il calcio. Una ferita che colpisce tutti. Il protocollo di questo ridicolo Var non permette di intervenire in questi casi? E allora va cambiato subito. Perché questo triste episodio ha rovinato il derby d'Italia. Il signor La Penna ha commesso un errore clamoroso. Mi chiedo come non si sia insospettito davanti alla disperazione del difensore bianconero. Possibile che abbia pensato che fosse solo una sceneggiata? Non gli è venuto il dubbio di andarsi almeno a confrontare con il guardalinee che copriva quella zona? La Penna merita un lungo stop. Il designatore Rocchi è sempre più in difficoltà con questi arbitri mediocri. Che per colpa del Var hanno smesso di arbitrare, di usare anche l'istinto per capire le varie situazioni. Ora basta. Basta anche con i simulatori.

Bastoni è orgoglioso di quello che ha combinato? Non ha avuto nemmeno per un attimo la tentazione di confessare al direttore di gara che il contatto non c'era stato? Chivu da uomo intelligente lo ha sostituito nell'intervallo. Un'espulsione morale. Ma non basta. Un giocatore così non può vestire la maglia della Nazionale. Il citti Gattuso, uomo di sport e di lealtà ci rifletta. E il presidente Gravina si faccia sentire. Non possiamo far finta di niente. La partita dal mio punto di vista è puro contorno. L'Inter con la vittoria fa un passo avanti verso lo scudetto. Ma per me gli unici sorrisi li regalano la prodezza di Pio Esposito (che talento) e l'orgogliosa reazione di una Juve penalizzata in maniera clamorosa ma in partita fino al gol decisivo nei secondi finali. Spalletti ha cambiato anima alla squadra bianconera che però con questa sconfitta vede a rischio anche la qualificazione Champions. Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia".