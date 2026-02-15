Niente McTominay, ma Conte recupera un big tra i titolari e pure Gilmour! Ultime dall'infermeria

Brutte notizie dall’infermeria per il Napoli alla vigilia dello scontro diretto con la Roma. Scott McTominay non recupera: l’infiammazione al tendine del gluteo continua a dargli fastidio e lo scozzese è rimasto a riposo per tutta la settimana, saltando anche l’allenamento congiunto con l’Ischia. Un’assenza pesantissima per Antonio Conte, che però recupero altri due pezzi.

Matteo Politano, già entrato contro il Como, è pronto a partire dall’inizio, mentre Billy Gilmour torna tra i convocati dopo la lunga assenza per pubalgia e si accomoderà in panchina in una sfida che pesa moltissimo per la classifica. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.