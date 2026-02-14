Video Inter-Juve, succede di tutto nel tunnel! Spalletti e Chiellini contro La Penna: “Partita falsata!”

"Hai falsato la partita!", hanno urlato i bianconeri Luciano Spalletti e Damien Comolli all'arbitro La Penna nel tunnel, dopo il clamoroso errore ai danni della Juventus contro l'Inter. Anche Giorgio Chiellini furioso: "Non esiste una cosa così! Non esiste!".

Caos totale a San Siro per il Derby d'Italia. Di seguito il video.