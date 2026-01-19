Parte la diretta su Radio TuttoNapoli! Dalle 8 c'è "Buongiorno Tutto Napoli"

Siamo pronti ad un'altra giornata tutta azzurra! Anche oggi il palinsesto di Radio TuttoNapoli, inizierà dalle 8 con il direttore Antonio Gaitoed Arturo Minervini con la rassegna stampa in “Buongiorno Tutto Napoli”.

Alle 9.00 due ore con “Il bar di TuttoNapoli" con Giovanni Annunziata fino alle 11. Spazio poi a due ore di “Pausa “Caffè" con Fabio Tarantino e Carlo Caporale. Dalle 13 via alle “Cronache azzurre” con Christian Marangio che alle 15 passerà il testimone a Napoli Talk con Davide Baratto ed Antonino Treviglio ed i loro opinionisti. Dalle 17 alle 18 il pomeriggio proseguirà con un’ora di grande passione e partecipazione con il gruppo di "Passionapoli" capitanato da Guido Gaglione e Nicola Luongo. Dalle 18 la finestra anche sulle vicende della nostra città con “Difendo la città” a cura di Francesco Molaro e Fabio Zizolfi. Ma oggi non finisce qui: dalle 19 spazio alla conferenza stampa di Antonio Conte e dalle 20 "Tutto basket Napoli" con l'analisi di Smallball 081 di Fabio Esposito ed Elio De Falco. In tutte le nostre produzioni i protagonisti sarete voi: potete mandarci messaggi whatsapp testuali o vocali al 349-4458615 oppure chiamarci allo 081-17974125

Puoi ascoltarci/vederci dal sito CLICCA QUI oppure con le nostre app gratuite:

Qui per scaricare l'app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare l'app per Android