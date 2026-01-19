Possibile sostituto Lang, Schira: "Napoli interessato ad un esterno del Bologna"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:15Calciomercato Napoli
di Antonio Noto

Il Napoli guarda in casa Bologna per il dopo Noa Lang. Ttra i profili seguiti dagli azzurri per sostituire l'olandese, molto vicino al Galatasaray, c’è Nicolò Cambiaghi. Il club di De Laurentiis ha mostrato interesse per l'ex Empoli, riferisce sul proprio account X Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato.