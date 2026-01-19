Caccia all'esterno, Il Mattino: "Sale Maldini, ma con l'Atalanta si potrebbe parlare anche di Lookman"
Da qualche settimana sono in aumento anche le quotazioni di Daniel Maldini: il calciatore dell’Atalanta non sta trovando troppo spazio a Bergamo e potrebbe essere una pedina interessante tra le opzioni a fine mercato. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino sul possibile rinforzo in attacco in casa Napoli.
"Una occasione molto più di Sterling, che non gioca dallo scorso anno al Chelsea, visto anche che il figlio di Paolo può essere una operazione low cost ideale in questa sessione di mercato a saldo zero. Con l’Atalanta si potrebbe anche riaprire il tavolo di Lookman, di rientro dalla Coppa con la Nigeria. Ma servirà, in questo caso, mandare via anche Noa Lang, un altro che ha il futuro lontano dall’azzurro: al rientro dalla trasferta danese lui e Lucca potranno salutare".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro