Politano, NY Times: è il meno affidabile in zona gol! E' l’attaccante che sbaglia più tiri in Europa

Secondo The Athletic (New York Times), l'esterno del Napoli Matteo Politano è il giocatore meno affidabile sotto porta tra i principali campionati europei. L'azzurro guida infatti la classifica dei calciatori con più tiri senza gol, ben 31, risultando primo anche considerando il rapporto con gli expected goals.

Alle sue spalle figurano Jesús Rodríguez (Como, 29) e Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach, 27), a pari merito con Federico Valverde. In una graduatoria che include anche Mac Allister, Lejeune e Arijon Ibrahimovic, spicca il caso di Alexis Claude-Maurice, che ha interrotto una lunga serie negativa segnando il suo primo gol stagionale solo al 27° tiro tentato.