Lang via, si cerca l'erede: i tre nomi del Corriere dello Sport

La chiave del mercato di gennaio è Noa Lang: è lui ad avere più proposte e anche possibilità di cambiare squadra a titolo definitivo, cambiando totalmente il destino di un mercato che il club è costretto a condurre a saldo zero. Questo è quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Valutazione: 27 milioni di euro, la base fissa dell’investimento estivo del Napoli. Ma l’idea del Galatasaray, molto interessato e pronto ad accelerare e definire, è di prenderlo in prestito con diritto di riscatto: 2 milioni+30.

Anche la Roma ci ha provato, magari in uno scambio con Ferguson. Un rischio per tutti: sono due concorrenti dirette per la Champions che potrebbero rinforzare l’altra. Il ds Manna sta valutando tanti profili: da Maldini junior dell’Atalanta, su cui è forte anche la Juve; a Sterling, ormai separato in casa con il Chelsea dall’inizio della stagione; e Carrasco, ora all’Al-Shabab e proposto al Napoli da un po’".