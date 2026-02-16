Podcast Pazienza: "Solo pari, ma il Napoli è stato straordinario! Hojlund? Cresciuto con Conte"

vedi letture

Michele Pazienza, allenatore, è intervenuto nel corso di Cronache Azzurre, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android). “Ho visto una prestazione eccezionale. Nella gara di ieri si è vista tutta la tenacia, la volontà, la voglia e la passione di questo Napoli. Erano aspetti che si erano già intravisti nelle ultime partite, ma contro la Roma, con ulteriori difficoltà sia numeriche sia legate agli interpreti mancanti, il Napoli ha tirato fuori qualcosa di straordinario. Ha ottenuto un risultato importante contro un avversario forte, in forma e quasi al completo. È una dimostrazione chiarissima di attaccamento all’obiettivo stagionale, che è arrivare tra le prime quattro”.

Il Napoli è andato due volte sotto ma non ha mai smesso di crederci. Cosa significa questo dal punto di vista mentale? “Significa tantissimo. Nei minuti finali il Napoli ha raschiato ancora il barile, cercando energie che sembravano finite, ma lo ha fatto grazie alla mentalità trasmessa dall’allenatore. Ha provato addirittura a vincerla, nonostante fosse stato rimontato due volte da una squadra preparata fisicamente e mentalmente come la Roma di Gasperini. Non mi ha sorpreso, perché quando questa squadra entra in campo con la giusta testa risponde sempre in maniera fantastica”.

Il mercato di gennaio ha inciso sulla partita: da un lato Malen, dall’altro Alisson Santos. Come valuta i nuovi innesti? “Ad oggi l’impatto di Malen è stato superiore, anche perché ha avuto più continuità e più spazio per mostrare subito le sue qualità. Alisson Santos è un innesto diverso, probabilmente più da gara in corso, ma ha fatto vedere cose molto interessanti. Va detto che il mercato di gennaio è il più difficile in assoluto: i giocatori forti non si muovono facilmente. Napoli e Roma sono state brave perché hanno lavorato mesi prima, facendo valutazioni corrette. Questo lavoro va riconosciuto”.

Hojlund è stato dominante nel duello con Ndicka. È un attaccante molto diverso rispetto a quello visto all’inizio: come si lavora su un giocatore così? “Un allenatore non può stravolgere le caratteristiche di un calciatore, ma può aiutarlo a scoprire aspetti che magari non pensava di avere. Conte, secondo me, ha fatto proprio questo con Hojlund: gli ha fatto capire che, per le sue qualità, poteva giocare spalle alla porta, lavorare per la squadra, prendersi responsabilità. Facendolo sentire importante e centrale nel progetto. Hojlundha un carattere forte, gli piace assumersi responsabilità, e questa combinazione ha fatto emergere una versione diversa e più completa del giocatore”.

Da ex centrocampista, quanto può incidere il recupero di Gilmour nella manovra del Napoli? “Può incidere tantissimo. Le difficoltà maggiori del Napoli nell’ultimo mese sono state legate alle assenze numeriche di giocatori chiave: Gilmour, Anguissa, lo stesso Lukaku non ancora al meglio. Quando recuperi questi elementi, recuperi automaticamente soluzioni tattiche. Avere più fonti di gioco significa poter far rifiatare chi cala di condizione senza abbassare il livello. Non è una questione di chi è più forte, ma di mantenere sempre alta la qualità del gioco”.

Possiamo dire che l’obiettivo del Napoli ora sia chiaramente la Champions League? “Sì, credo che sia così. Forse lo era già da qualche tempo nella testa dell’allenatore e dei giocatori. La stagione è stata profondamente condizionata da infortuni e assenze, e a un certo punto bisogna fare una valutazione lucida. Il Napoli negli ultimi anni ha mantenuto un livello altissimo e l’obiettivo adesso è custodirlo. In questa prospettiva, il Napoli sta facendo esattamente quello che si è prefissato anche a stagione in corso”.