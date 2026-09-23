Podcast Pochesci: "Basta corto muso, Allegri torni coraggioso e offensivo come a Cagliari"

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Sandro Pochesci, allenatore, è stato ospite della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Diamo ad Allegri qualche altra settimana di tempo, anche se la squadra è la stessa ed è forte, ma ogni allenatore ha i suoi metodi. A Milano fino al 2-0 era un grandissimo Napoli ma poi il calcio è strano. Ma per me Allegri resta uno dei migliori allenatori anche come uomo e come gestione. Tutti vogliamo vincere divertendoci nel calcio. Ma non sempre lo si può fare. Allegri comunque sa come creare il vestito giusto. Per me ha solo un dubbio: se continuare col 4-2-3-1 o il 4-3-3 quando torneranno anche i centrocampisti. Per me il primo è il modulo ideale. E Allegri ripeto è l'allenatore giusto per la piazza di Napoli.

Hojlund troppo solo? Non c'è un problema Hojlund, è un discorso di squadra. Serve il coraggio degli allenatori a inizio carriera. Serve l'Allegri di Cagliari. E' troppo abituato all'1-0. Si deve liberare mentalmente di questo. Deve alzare la squadra di venti metri e vedi come Hojlund tornerà a fare gol. Quindi ora serve uno scatto mentale. Si è adeguato alla sua forza. Basta corto muso. Cominci a pensarla come Zeman.

De Bruyne? Non potete pretendere da lui quello che è stato ma quello che è. Lui è determinante se lo metti vicino alla porta ma se ti aspetti uno che per 90 minuti fa quello che faceva al City, allora siamo fuori strada. Bisogna trovargli il cappotto preciso. Io lo vedo bene dietro 3 attaccanti".