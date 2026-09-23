Ultim'ora Rinnovo Anguissa, ottimi rapporti con agenti ma non c'è accordo: le ultime

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Il rinnovo di Frank Zambo Anguissa con il Napoli resta ancora in una fase di stallo. Le parti continuano a dialogare, ma al momento non è stata raggiunta l’intesa necessaria per arrivare alla fumata bianca. A fare il punto sulla situazione è Fabrizio Romano, secondo cui i contatti tra il club azzurro e il centrocampista proseguono senza particolari interruzioni. Il rapporto tra la società e gli agenti del giocatore rimane positivo e il confronto sul futuro del calciatore non si è quindi fermato. Tuttavia, nonostante il dialogo costante, resta ancora da trovare un punto d’incontro su uno degli aspetti principali della trattativa.

Rinnovo Anguissa-Napoli, il nodo resta economico

La questione economica rappresenta infatti l’ostacolo che, almeno per il momento, impedisce alle parti di avvicinarsi all’accordo definitivo. Secondo quanto riferito da Romano, non ci sarebbero problemi nei rapporti tra il Napoli e l’entourage di Anguissa, ma le richieste economiche non avrebbero ancora trovato una corrispondenza nell’offerta del club. La trattativa resta dunque aperta, con entrambe le parti impegnate a proseguire il confronto per cercare una soluzione.