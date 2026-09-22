Viviano non ci sta: “Tutto quello che gira, parte da Allegri! Zero gioco, altro che logori…”

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Emiliano Viviano analizza il momento del Napoli e punta il dito sulla proposta di gioco di Allegri, criticando anche la comunicazione del tecnico.

Il pareggio del Napoli contro la Fiorentina alimenta il dibattito sul momento della squadra e sulla gestione di Massimiliano Allegri. Emiliano Viviano, ex portiere e oggi opinionista televisivo, ha analizzato la situazione ai microfoni di Arena Sportium.fun, soffermandosi soprattutto sulle difficoltà mostrate dagli azzurri: “I risultati sono l’ultimo dei problemi del Napoli. Sento dire squadra vecchia, squadra scarsa, ma vi rendete conto che è arrivata seconda l’anno scorso, ma cosa dite? Certo si poteva aggiungere qualcosa. Ma è l’idea sbagliata, cosa dice Allegri e cosa comunica. Rosa spremuta e rinnovi? Tutte le attenuanti del caso, ma il problema è sempre la proposta di gioco ed oggi Allegri non propone niente. Se hai giovani o relativamente giovani come Vergara, Favasuli, Alisson, Lang, se non sei forte per x motivi ma con un calcio aggressivo e propositivo hai qualcosa e valorizzi i giocatori come è accaduto già a Napoli”.

Viviano: “L’andazzo attuale è da ottavo posto”

Viviano ha poi allargato la sua analisi alla gestione del gruppo e alla comunicazione di Allegri, richiamando anche il confronto con altre esperienze del tecnico: “E’ il solito film di Allegri, se ho quelli forti trovo il gol in qualche modo e speri di non prenderlo. L’errore a livello temporale di Allegri è la conferenza post Arsenal che dice abbiamo difeso bene, se avessimo difeso così con le altre… quello è lo specchio di un qualcosa che non esiste più. Giornalisti? Vittima della comunicazione. Allegri è il più grande comunicatore degli ultimi 15 anni, tutto quello che gira viene da Allegri, tramite altre parti… dette 15 volte al giorno a chi conosce, non mi hanno preso questo, lo spogliatoio, la società, come alla Juve e altrove la stessa roba. Ma allora tu chi sei, pure Conte si lamentava ma pedalava e portava a casa. Il Napoli non sarà favorito o secondo, ma l’andazzo attuale è da ottavo posto! Lo capite? Se fai fatica pure col Genoa… diamo tempo a tutti, i recuperi, ma se lui la pensa come dopo l’Arsenal dove si va? L’Arsenal ha perso 3-0 col Brighton! Spalletti a Napoli ve l’ha dimostrato, mi strapperei tutto. Alla squadra non manca qualità, manca proprio chi strappa se vogliamo. Ma come mancano a tutte le squadre tranne l’Inter. Non vi lasciate trascinare. La Roma chiude con giocatori che si trascinavano, nessuno è perfetto. All’89’ fa entrare Anguissa camminando e non Vergara. Poi toglie Hojlund, ma perché? Al 60’? Non è una situazione perfetta, ma proprio per questo devi essere propositivo. A me non interessa di Allegri, mi sta pure simpatico a differenza di Conte. Appena mancano i risultati vengono fuori le cose e non va bene niente. Va bene tutto alla Lazio? Ma conta il campo! Come si gioca! Il campo ora dice che se il Napoli vuole avere una possibilità deve giocare di là perché la ha qualità, se sta passiva non è abbastanza forte per fare quel gioco. Dai difensori di Allegri leggo di Napoli che spera in Favasuli, ma pure alla Roma gioca Lulli che nessuno conosceva, gioca chi va più forte che problema c’è”.