Podcast Corbo: "Classifica Napoli figlia del mercato inesistente in estate"

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Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, ha parlato questa mattina a Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "C'è un solo imputato, la società: è uscita dal mercato, è fuggita. La squadra più anziana del campionato non è stata completata, anzi ora è incompleta. Ma era tutto chiaro già in estate. Serviva un altro attaccante accanto a Hojlund, poi un'alternativa ad Anguissa e una a Di Lorenzo. Che colpe hanno Allegri e i giocatori, scusate? La rosa non è stata resettata e rinnovata. Al massimo si potevano portare i giocatori e le famiglie a Ischia per le vacanze, divertirsi e per mettere a posto le cicatrici dell'anno scorso. Lo stesso Anguissa non era ancora guarito e ora si è fermato.

Oggi come oggi il Napoli è nelle condizioni peggiori per essere ceduto. Ha una classifica mediocre e non ha una stella. E chi ha mercato, come McTominay, non è certo di restare in futuro non avendo rinnovato.

Quindi se mi chiedete di chi è la colpa, vi rispondo: è una domanda inutile, la colpa è solo del club. Non di Allegri. E le statistiche sono chiare, tutto torna, e dipende da quello che ho appena detto. Il Napoli era reduce da 43 infortuni. Se ci fosse stato Conte, oggi il Napoli sarebbe più avanti perché avrebbe chiesto un'altra squadra. Allegri ha accettato questo mercato e promesse non mantenute dal club. E vi dico di più, con un allenatore più giovane, invece, il Napoli si sarebbe addirittura incartato e avrebbe fatto la fine della Fiorentina prima di Vanoli. De Bruyne inguardabile, non era neanche da mettere in campo. E l'acquisto di Lang è stato sbagliato. Il Napoli ha la classifica che merita dopo il mercato fatto".