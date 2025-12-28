Prima pagina

Il Mattino: "Chiudiamo con il botto"
di Davide Baratto

 "Chiudiamo con il botto", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando del Napoli che con una vittoria oggi terminerebbe nel migliore dei modi l'anno solare in cui sono arrivati ben due trofei, Scudetto e Supercoppa Italia. Il sommario: "Operazione sorpasso. Azzurri a Cremona (ore 15) per finire in bellezza un magico 2025". Di seguito la prima pagina integrale.