Ultim'ora Lucca, il Napoli apre al prestito! Moretto: "Club esteri interessati, ecco la formula..."

I riflettori sono puntati su Lorenzo Lucca in vista della prossima finestra invernale di calciomercato. L'avventura del centravanti italiano al Napoli non è decollata fin qui, il minutaggio è basso ed il rientro di Romelu Lukaku rischia di togliergli ulteriore spazio: per questi motivi si fanno sempre più insistenti nelle ultime settimane le voci su un possibile addio a gennaio, con la formula del prestito. A questo proposito, arrivano aggiornamenti dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, che sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha riportato quanto segue:

"Lorenzo Lucca sta cercando di capire un po' il suo destino al Napoli, la strada ed il percorso da fare. Adesso con il rientro di Romelu Lukaku bisognerà capire la strategia del Napoli davanti. Il dettaglio che voglio aggiungervi è che ci sono sempre più club all'estero che stanno cercando Lucca: sia in Premier League sia in Spagna. Insomma, club che cercano un attaccante e che stanno guardando in casa Napoli. Chiaramente gli azzurri preferirebbero cederlo all'estero piuttosto che in Italia. Sicuramente chi dovesse volere Lucca sa che deve spendere una certa cifra per un prestito oneroso, poi con un diritto di riscatto che può diventare obbligo. La formula si può trovare, ma sicuramente il prestito che chiede il Napoli deve essere oneroso. Vedremo che tipo di soluzione può venir fuori nelle prossime settimane".