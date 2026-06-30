Podcast Rinnovo Spinazzola, Forgione approva: "Utile ed ha avuto affidabilità fisicità”

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video: "Napoli troppo vecchio? Bisogna prima capire cosa si intende per 'vecchio'. Se si parla della rosa, credo che questa sensazione derivi soprattutto dagli ultimi due mercati con Conte. Il Napoli ha pagato un prezzo per prendere Conte e ha assecondato le sue richieste, ma era un rischio d'impresa calcolato. Serviva una sterzata dopo il decimo posto e quella scelta ha portato uno Scudetto, un secondo posto, una Supercoppa e due qualificazioni in Champions. Adesso il club tornerà a fare quello che ha sempre fatto: De Laurentiis non è impazzito, ma proseguirà il suo progetto con un mercato sostenibile e mirato."

Quanto sarà importante migliorare il rendimento europeo?

"È un obiettivo fondamentale. De Laurentiis ha sempre dato enorme importanza alla Champions League. Dopo il percorso del 2023 era convinto di poter arrivare fino in fondo e quell'eliminazione gli è rimasta dentro. Lo disse anche pubblicamente. Per questo motivo spera che Allegri riesca a fare meglio rispetto all'ultima stagione. Arrivare almeno agli ottavi, magari ai quarti con un sorteggio favorevole, significherebbe molto sia dal punto di vista sportivo che economico."

È arrivato il rinnovo di Leonardo Spinazzola fino al 2028. Una scelta condivisibile?

"Spinazzola aveva chiesto un prolungamento di due anni. Il Napoli inizialmente era orientato a offrirgliene uno, poi è stato trovato un compromesso. La scelta è legata soprattutto alla sua affidabilità fisica nell'ultima stagione. Il club si garantisce un'altra annata con un giocatore ancora utile e, allo stesso tempo, mantiene un potere contrattuale sul suo cartellino per il futuro."

Kevin De Bruyne sta crescendo durante il Mondiale. È un segnale positivo?

"Nelle prime partite non aveva convinto, mentre nell'ultima prestazione ha dato segnali decisamente migliori. L'aspetto fondamentale sarà la tenuta fisica. Se continuerà a crescere durante il torneo sarà un'ottima notizia, perché significa che può ancora reggere competizioni di alto livello. Dal punto di vista tecnico non ci sono dubbi sul suo valore: le valutazioni riguardano soprattutto il peso economico dell'operazione."

L'attesa per l'ufficializzazione di Allegri si sta prolungando oltre il previsto. Come la giudichi?

"Siamo oltre le normali tempistiche. Allegri sta cercando di ottenere il massimo dalla risoluzione con il Milan, mentre il club rossonero sta facendo valere la propria posizione. Alla fine, però, credo che dovrà rinunciare a qualcosa. Il Napoli lo aspetta, deve programmare il mercato e preparare la nuova stagione. Non penso esistano rischi sull'esito finale: la strada è ormai tracciata. Allegri deve semplicemente chiudere questo capitolo con il Milan e raggiungere il Napoli il prima possibile."