Gila-Napoli a rilento: la Lazio dice no a Lucca e offerta per Lotito è bassa

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Mario Gila della Lazio è il primo nome in difesa per il calciomercato del Napoli. Sul centrale c'è anche l'Atalanta: le ultime

Mario Gila resta uno dei nodi più complessi del mercato estivo. Il difensore della Lazio ha già manifestato il proprio gradimento per il Napoli, ma la trattativa con il club biancoceleste procede a rilento. Con l'Atalanta sullo sfondo, come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola. La società bergamasca, infatti, avrebbe la possibilità di avvicinarsi ai 30 milioni di euro richiesti da Claudio Lotito, mentre il Napoli, almeno finora, si è spinto fino a una valutazione di circa 15 milioni, senza trovare l'intesa con la Lazio.

Gila-Napoli, trattativa complicata tra valutazioni e incastri

Nel corso dei colloqui sono state prese in considerazione anche possibili contropartite tecniche, tra cui Lorenzo Lucca e Rafa Marin. Tuttavia, quest'ultimo è stato dichiarato incedibile dal Napoli, mentre Lucca, acquistato per 35 milioni di euro, non rientra in un'operazione a titolo definitivo. La Lazio ha valutato il profilo dell'attaccante, ma l'ipotesi non ha trovato sviluppi concreti. A rendere ancora più difficile la trattativa pesa inoltre l'accordo stipulato con il Real Madrid al momento dell'acquisto di Gila: il club spagnolo vanta infatti il 50% sulla futura rivendita del difensore. Un elemento che rende complessa qualsiasi operazione basata su scambi di pari valore e limita i margini di manovra tra le parti, lasciando la trattativa ancora in una fase di stallo.