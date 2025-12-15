Radio TN Russo: "A Udine partita simile a Bologna-Napoli. Si sente la mancanza di due azzurri"

Antonio Russo, giornalista di Gol del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Bar di Tuttonapoli' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Di Lorenzo sbaglia sull'azione del gol dell'Udinese, fa una lettura sbagliata, mette in difficoltà i compagni. Dallo stadio abbiamo visto il pallone che in un attimo va nel sette. Ma ora serve la cura del particolare. Di Lorenzo deve dare l'input a tutti, deve dare l'esempio e curare ogni minimo particolare.

Gli errori però li fanno tutti, così come fanno tutti anche le cose belle e lo abbiamo visto nel filotto di cinque vittorie consecutive. Però nel calcio moderno l'errore individuale fa la differenza. La partita di ieri è stata simile a Bologna. Un Napoli poco intenso, che secondo me sente la mancanza di Anguissa, che era l'anima del Napoli. Manca anche il carisma di Lukaku. Per cui dico che bisogna stare sempre sul pezzo. Purtroppo ieri, al momento del gol, è venuto meno il capitano".