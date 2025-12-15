Podcast Savino: "Napoli scarico e insicuro, si è visto sul gol incassato! Se non fai rotazioni..."

Alberto Savino, ex azzurro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Napoli Talk' sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): "Il Napoli è una squadra stanca, che sta letteralmente raschiando il fondo del barile dal punto di vista delle energie. Quando arrivi sempre dopo sulla palla, quando perdi sicurezza nei movimenti e nelle scelte, significa che c’è un problema fisico ma anche mentale".

Gli infortuni sono solo sfortuna o anche usura?

"Un po’ entrambe le cose. L’allenatore vede i giocatori ogni giorno e li manda in campo se li ritiene pronti, ma è chiaro che giocare 6-7 partite consecutive aumenta i rischi. Senza vere rotazioni diventa complicato centellinare le forze".

Sul gol dell’Udinese vedi responsabilità difensive?

"Sì, ho visto una difesa statica e poco reattiva. In questo periodo ci sono troppe incomprensioni: è il riflesso di una squadra scarica e insicura".

Conte poteva fare di più con i cambi?

"Le alternative sono poche, ma forse qualcuno andava coinvolto prima. Detto questo, ridurre tutto alle sostituzioni sarebbe sbagliato: il problema è più ampio e riguarda l’atteggiamento generale".

Come si esce da questo momento?

"Con fame e determinazione. Il Napoli quando alza i ritmi può mettere in difficoltà chiunque. Contro il Milan, una partita che si prepara da sola, servirà soprattutto la testa".

Il campionato resta apertissimo?

"Assolutamente sì. Le grandi hanno tutte problemi e il livello medio si è alzato. Il Napoli, nonostante tutto, è ancora lì. E con Conte in panchina ha tutte le carte per ripartire".