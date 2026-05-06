Radio TN Sarri-Napoli, da Roma: "Lotito non vede l'ora arrivi un club per liberarsene"

vedi letture

Niccolò Di Leo, giornalista di Radio Laziale, è stato nostro ospite su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in auto col DAB o qui sul sito anche in video.

"Sarri ha dato disponibilità a tornare a Napoli e c'è già stato un contatto esplorativo con De Laurentiis, ma la sua priorità ora la Lazio. Bisogna però capire se è una priorità temporale, nel senso che vuole prima parlare con la Lazio con cui è sotto contratto fino al 2028, oppure se davvero lui vuole restare alla Lazio a determinate condizioni e con le giuste garanzie.

Contratto lo blinda? Non è proprio così, perché per Lotito, se Sarri vuole andarsene, non ci sarebbero problemi. Anzi. Sarri ha umiliato spesso Lotito nel corso della stagione e gli pesa tre milioni di euro a stagione, ma non può esonerarlo e quindi aspetta solo che arrivi all'allenatore un'offerta così se ne libererebbe. Sarri ha fatto un capolavoro nella stagione peggiore degli ultimi 21 anni con 50 infortuni e una società ostile con Guendouzi e Castellanos venduti a gennaio.

Romagnoli è il suo giocatore, è il suo pupillo, se potesse porterebbe lui a Napoli. Non ha mai fatto così bene come con Sarri. Ma sicuramente si porterebbe anche Gila che è cresciuto tanto. Lui è in scadenza nel 2027, siamo al giro di boa, quest'estate la Lazio dovrà decidere se portarlo a scadenza o venderlo ma sapendo che il Real ha il 50% della futura rivendita. Per me alla fine andrà via ed è prontissimo per il grande salto, io gli auguro di andare in una big europea. Da tempo so che il Real è sempre interessato per ovvi motivi essendo anche cresciuto nel loro vivaio".