Calciomercato Napoli, sfida alla Roma per Alajbegovic: Manna vuole chiudere prima del Mondiale
Il Napoli continua a monitorare con grande attenzione il profilo del giovanissimo Kerim Alajbegovic, ala classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. Il talento bosniaco è seguito da tempo dal direttore sportivo Giovanni Manna, che lo considera un prospetto interessante per il futuro del progetto azzurro. Tuttavia, la concorrenza per il giocatore non manca: anche la Roma ha infatti manifestato interesse, mentre sullo sfondo restano vigili diversi club della Premier League.
Napoli- Alajbegovic, la strategia del ds Manna
Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira attraverso il proprio profilo X, sia Napoli che Roma stanno lavorando per cercare di anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione il prima possibile. L’obiettivo dei club italiani sarebbe quello di arrivare a una definizione dell’affare prima dei prossimi Mondiali, considerando che le prestazioni del giovane esterno potrebbero far lievitare ulteriormente il suo valore di mercato.
#Napoli and #ASRoma are interested in signing #BayerLeverkusen’s winger Kerim #Alajbegovic (born in 2007). There are also some interests from PremierLeague’s Clubs. So the italian clubs are working to try to finalize the deal before the World Cup, where his performances could… https://t.co/UekjuTQz3R— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 5, 2026
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