Il punto sugli infortunati: novità per Vergara e David Neres
Il Napoli monitora con attenzione le condizioni degli infortunati in vista della prossima sfida, con Antonio Conte che spera di recuperare almeno parte degli uomini attualmente ai box. Entro la fine della settimana saranno valutati soprattutto i progressi di Vergara e Olivera.
Vergara manca dal 6 marzo, giorno della gara contro il Torino, a causa di un problema al piede sinistro che continua a tenerlo lontano dal campo. Lo staff medico azzurro seguirà passo dopo passo l’evoluzione del recupero prima di prendere una decisione definitiva sulla sua disponibilità per le prossime gare contro Bologna e Pisa.
Restano invece ancora indisponibili le condizioni di David Neres, che non ha ancora smaltito completamente il problema fisico accusato nelle scorse settimane e difficilmente potrà tornare a breve nell’elenco dei convocati.
Segnali decisamente più incoraggianti arrivano invece da Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro è ormai completamente recuperato: a Como era tornato tra i convocati, pur restando in panchina per tutta la durata del match, ma l’obiettivo concreto è quello di rivederlo in campo dal primo minuto già nella gara di lunedì. Un recupero importante per Conte, pronto a riabbracciare uno dei leader tecnici e carismatici della squadra.
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