Radio TN Minervini: "Napoli-Sarri, è tutto vero! Ma c'è un grande pericolo..."

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Il vice-direttore di TuttoNapoli.net, Arturo Minervini, è intervenuto a "Buongiorno TuttoNapoli" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (per Iphone/Ipad o per Android): "Si parla tanto in questi giorni di un possibile ritorno di Maurizio Sarri al Napoli. Partiamo da un punto, i rapporti tra Sarri e De Laurentiis. Tra i due c'era stato un pochino di gelo ai tempi dell'addio, ma dobbiamo dare una notizia ai tifosi, ovvero negli ultimi anni c'è stato un riavvicinamento tra i due.

Sicuramente c'è questa idea, De Laurentiis è stuzzicato da iniziare un nuovo ciclo con Sarri, ma bisognerà prima di tutto capire come andrà a finire la situazione con Conte. Per quanto rigaurda Sarri, le sue qualità come tecnico non credo possano essere discusse. Ha fatto record di punti a Napoli, ha vinto con Chelsea e Juve, con la Lazio sta facendo comunque un mezzo miracolo in una situazione disastrata. L'unico grande pericolo che vedo è quello che ci sia un forte legame col ricordo del suo Napoli, credo che il modello non sia replicabile".