Podcast “Sarri tornerebbe al Napoli se ADL lo richiamasse?”, Baiano: “Vi dico la mia”

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Francesco Ciccio Baiano, doppio ex di Napoli e Fiorentina, è intervenuto a 'Pausa Caffè' su Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.

Il Napoli ha bisogno di un altro portiere titolare il prossimo anno? Meret può partire? “Per quanto riguarda Meret, credo che sia lui sia il Napoli faranno delle riflessioni. È vero che Conte vuole due portieri, ma recentemente ha fatto una scelta ben precisa orientandosi su un profilo come Milinković-Savić. Milinković-Savić è il tipo di portiere che oggi molti allenatori di alto livello in Europa cercano. Poi, se non sono perfetti tra i pali, passa in secondo piano”.

Parma-Napoli: cosa non ha funzionato? È stato solo merito della difesa del Parma? “Il Napoli sta viaggiando a un buon ritmo, ma il pareggio di Parma ha di fatto allontanato il sogno Scudetto. È stata una partita particolare, molto discussa soprattutto per l’atteggiamento del Parma e per la difficoltà del Napoli nel trovare spazi. Il Parma si è difeso con ordine, a volte anche con diversi uomini dietro la linea della palla, ma è normale per una squadra che lotta per non retrocedere. Ha provato a sfruttare le proprie armi: lancio lungo sul centravanti, seconde palle e ripartenze sugli esterni veloci. Il Napoli avrebbe potuto fare qualcosa in più, ma contro due o tre linee difensive molto strette è sempre complicato trovare varchi. Non è stata però una prestazione brillante: in altre occasioni, contro difese chiuse, la squadra era riuscita a essere più incisiva. Anche i dati offensivi non mostrano grandi miglioramenti rispetto al recente passato. Col senno di poi, forse l’utilizzo dal primo minuto di un giocatore come Alisson avrebbe potuto aiutare. Il Napoli qualche pallone in mezzo lo ha anche messo, ma nelle mischie non c’è mai stata la giocata decisiva: mancava quel giocatore rapido, “da area”, capace di attaccare il pallone con i tempi giusti. Sono anche caratteristiche tecniche dei singoli. Inoltre, quando una squadra non è in fiducia, anche questi dettagli diventano più evidenti. Il Napoli, per quello che ha creato, forse avrebbe meritato di vincere, ma le partite vanno concretizzate: in questo momento la squadra fa fatica a segnare. Ha messo palloni interessanti in area, ma è mancata la zampata vincente”.

La prova di De Bruyne contro il Parma è stata opaca? “Non mi aspetto ancora una versione migliore di De Bruyne in questo momento. Parliamo di un giocatore fermo per quattro mesi, rientrato da appena due settimane. È un grande tecnico, con una visione di gioco che pochi hanno, ma oggi non è ancora al meglio. È normale che un giocatore fermo così a lungo non sia subito al 100%. Conte lo utilizza sperando che possa risolvere le partite con una giocata, perché uno come lui può incidere anche senza una condizione fisica perfetta. Però se non gioca con continuità, non può ritrovare il ritmo partita. E infatti non è ancora al top: direi che è lontano dalla forma migliore, forse anche sotto il 60% della condizione. Gli manca brillantezza, ma soprattutto continuità di minutaggio e di inserimento nei meccanismi della squadra. Lo stesso discorso vale per altri rientri importanti: dopo lunghi stop serve tempo. Anche Lukaku, quando è tornato a disposizione, non era certo pronto per giocare 90 minuti. Se non viene utilizzato dall’inizio, è perché evidentemente non è ancora al massimo”.

Sarri tornerebbe al Napoli se De Laurentiis lo richiamasse? “Credo che Sarri potrebbe anche accettare, perché Napoli gli è rimasta nel cuore. Però tutto dipenderebbe dal progetto: con un programma serio e condiviso, un ritorno sarebbe possibile".

Sarri può essere un allenatore da Nazionale o è più adatto al campo quotidiano? "Io lo vedo più come un allenatore da campo. La Nazionale ha bisogno soprattutto di un gestore, perché in due giorni non puoi costruire molto. Solo in competizioni lunghe come Europei o Mondiali hai più tempo per lavorare. Per preparare una partita in pochi giorni nessuno ha la bacchetta magica, per questo Sarri resta più un tecnico da lavoro quotidiano".