Podcast Carratelli ricorda Franco Esposito: “Penna d’oro e vero esempio di giornalismo”

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Si è spento all’età di 85 anni Franco Esposito, decano dei giornalisti sportivi napoletani. Per decenni, Esposito è stato prima firma e inviato sul Napoli e sul calcio partenopeo del Corriere dello Sport e de Il Mattino. Ha seguito i Mondiali e grandi eventi internazionali, dedicandosi anche a una variegata produzione letteraria e saggistica sulla sport e la memoria cittadina.

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo sportivo napoletano, lo ha ricordato nel corso di "Cronache Azzurre" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android): “È stato una vera “penna d’oro” del giornalismo napoletano. Ha dedicato la sua vita a questo mestiere, con grande passione soprattutto negli anni precedenti all’arrivo di social, televisioni e internet. Era un cronista instancabile: non si fermava mai. Ha seguito Olimpiadi, Mondiali, amava profondamente la boxe, di cui era un grande esperto e che aveva anche praticato come allenatore ai tempi delle palestre storiche di via Roma. È stato anche un grande narratore della pallavolo napoletana. Ma soprattutto era un uomo straordinario, sempre pieno di energia, curioso, instancabile. Ha scritto più di venti libri e ha lasciato un patrimonio enorme di ricordi e professionalità. La sua scrittura era elettrica, coinvolgente: non ti faceva mai annoiare, ti trascinava fino all’ultima riga. Un vero esempio di giornalismo vissuto con passione totale”.