Spalletti vuole Lobotka alla Juventus: la risposta di ADL è stata chiara

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Dopo il rinnovo, ora per la Juve e Spalletti è tempo di pianificare il futuro. Serve un play. E c'è un nome in pole, quello di Stanislav Lobotka, che proprio con Spalletti ha vinto lo scudetto al Napoli. Ne parla Tuttosport che però spiega anche le difficoltà per arrivare al giocatore da parte del club bianconero.

"Secondo il quotidiano, infatti, il club azzurro lascerebbe anche partire il polacco, in scadenza 2027 e con le trattative per il rinnovo ferme, ma la clausola da 25 milioni di euro inserita nel contratto è valida solo per l'estero dunque servirebbe una super-offerta per convincere De Laurentiis.

La Juve farà comunque un tentativo pur sapendo che non è mai facile trattare con AdL, tenendo aperte tutte le altre opzioni. Ma Lobotka è un nome da tenere in considerazione, anche perché il classe 1994 tornerebbe volentieri a lavorare con Spalletti".