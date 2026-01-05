Podcast Scarlato: "Conte ha cambiato nel momento giusto, ma il merito è di tutti"

vedi letture

L'ex azzurro Gennaro Scarlato è intervenuto nel corso di "Difendo la città" sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "È normale che quando ci vince e si gioca così è merito di tutti, così come quando magari le cose non vanno tanto bene. Diciamo che Conte ha avuto il merito di cambiare, di capire il momento, ovviamente dovuto alle esigenze di infortunio, di cambiare sistema di gioco, a trovare una continuità sia di risultato che di prestazione, a parte la partita contro i venti che contro l'Udinese. Quindi Napoli che sta dimostrando una grande affidabilità, a seconda di chi gioca diventa un giocatore importante per questo progetto, secondo me.

Marianucci? Io ritengo che Marianucci sia un giocatore importante, perché l'ha dimostrato anche contro il Milan, no? Dopo l'errore fatto ha subito resettato e ha fatto un'ottima prestazione, secondo me. Purtroppo questo ragazzo ha avuto pochissimo spazio, io non lo so il motivo ben preciso di questo. Sicuramente è normale che è un giocatore che deve giocare, soprattutto per la giovane età, per quello che ha dimostrato l'anno scorso. Sì, stare dietro a tre o quattro difensori diventa sempre così. C'è sempre una riserva in questo momento, quindi per trovare un po' di più di spazio dovrebbe andare via, magari in prestito, non so come, ma comunque deve giocare. Però ritengo sempre che sia un giocatore importante".