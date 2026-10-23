Podcast Sorpresa Hojlund: fantallenatori pensano di lasciarlo fuori con la Roma, il motivo

Fantacalcio, tanti tifosi lasciano Højlund in panchina: meglio Raimondo e Varela presi a un credito, svela Cassandra

Højlund sotto esame anche al fantacalcio. In vista di Napoli-Roma, il big match di sabato alle 18 al Maradona, il centravanti danese rischia di finire in panchina non solo nelle scelte di Allegri ma anche in quelle dei fantallenatori. A raccontarlo è Carmine Cassandra di Fantacalcio.it, che ha svelato di aver ricevuto in redazione molti messaggi di tifosi pronti a lasciarlo fuori dalla formazione. Il motivo è chiaro: il rendimento del danese non ha ancora convinto, con soli due gol in dieci presenze con la maglia azzurra.

Raimondo e Varela, le alternative a un credito

Secondo i messaggi ricevuti dalla redazione, i fantallenatori che hanno in rosa Raimondo o Varela, presi a un credito, preferirebbero schierare loro. I due attaccanti, rispettivamente di Frosinone e Monza, stanno infatti segnando molto di più e garantiscono un rendimento più alto rispetto al costo. Un dato che racconta quanto le gerarchie del fantacalcio possano differire da quelle del campo: Højlund resta il riferimento offensivo del Napoli di Allegri, ma la sua media realizzativa lo rende, per molti, una scelta rischiosa.

Il dubbio dei fantallenatori alla vigilia della Roma

A raccontarlo è stato Cassandra, intervenuto a Radio TuttoNapoli, in un momento in cui il centravanti è al centro del dibattito anche per le questioni di mercato legate al suo vice. Per il danese la sfida con i giallorossi, in emergenza tra Dybala, Koné e Pellegrini, può diventare l’occasione giusta per sbloccarsi e dare una risposta a chi lo mette in discussione. Il Napoli arriva all’appuntamento dopo il 4-3 al Bodo/Glimt e ha bisogno dei suoi gol per rilanciare le ambizioni, mentre i fantallenatori dovranno decidere se concedergli ancora fiducia.