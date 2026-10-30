Podcast Svolta tattica? Caporale: "Più gol e spettacolo col 4-3-3 e giocando più offensivi"

Carlo Caporale ha aperto così il suo editoriale quortidiano nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Il Napoli deve approfittare del momento di crisi della Juventus?

"Il Napoli deve concentrarsi su se stesso e dare continuità alle prestazioni e ai risultati, sfruttando il momento difficile della Juventus. Va riconosciuto che Spalletti sta lavorando con una rosa ridotta, condizionata da numerosi infortuni e assenze importanti, soprattutto a centrocampo. La Juventus, inoltre, arriva da una stagione complicata e l'ultima campagna acquisti non sembra averla migliorata particolarmente. È quindi comprensibile che stia attraversando una fase di crisi. Il Napoli dovrà andare a Torino con la giusta mentalità e umiltà, ma anche con la convinzione di poter ottenere il risultato. Il trend degli azzurri è in crescita, mentre quello bianconero è negativo e in peggioramento: aspetti che possono incidere anche sul piano mentale. Il Napoli, nelle ultime tre partite, ha segnato tanti gol quanti ne aveva realizzati nelle nove precedenti. Ora, però, deve riuscire a sistemare anche la fase difensiva, perché concede ancora troppo."

Che Napoli ti aspetti contro la Juventus? Quanto può pesare per Allegri il fatto di subire così tanti gol?

"Al di là del fastidio per aver perso una delle caratteristiche storicamente più importanti delle sue squadre, credo che Allegri possa essere soddisfatto del fatto che il Napoli stia finalmente prendendo una direzione precisa, costruendo consapevolezza e identità. Le ultime partite sembrano andare in questa direzione, anche grazie alla scelta di un modulo più offensivo, come il 4-3-3, maggiormente adatto alle caratteristiche della rosa. Quando il Napoli riesce a giocare con un baricentro più alto e un atteggiamento offensivo, produce occasioni e segna con maggiore facilità. Di contro, però, emergono difficoltà difensive, soprattutto quando la squadra si abbassa troppo e subisce passivamente le iniziative avversarie. La sensazione è che conceda gol con troppa facilità, anche per alcune letture difensive ancora da migliorare. Il lavoro è appena iniziato e bisogna costruire gradualmente, senza pretendere di risolvere tutto subito. È importante aver individuato una direzione e capire su quali aspetti lavorare maggiormente. Anche la partita contro il Monza ha evidenziato problemi da correggere, ma il tempo per allenarsi è poco. Allegri può comunque dirsi moderatamente soddisfatto dei progressi e della strada intrapresa: ora serve continuare a lavorare per consolidare quanto di buono si sta vedendo."