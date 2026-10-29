Ufficiale Infortunio Lobotka, svolti gli esami: c'è doppia lesione! I possibili tempi di recupero

Arriva il responso degli esami per Stanislav Lobotka dopo l'infortunio contro il Monza: lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità.

Il Napoli perde Stanislav Lobotka per infortunio. Il centrocampista slovacco, costretto a lasciare il campo in barella nel primo tempo della sfida vinta 4-1 contro il Monza dopo una brutta torsione della caviglia sinistra, si è sottoposto oggi agli accertamenti strumentali. Gli esami hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, alla quale si aggiunge una lesione di basso grado del LPAA. Lobotka ha già cominciato il percorso riabilitativo e nelle prossime settimane le sue condizioni saranno monitorate dallo staff medico azzurro.

Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Lobotka

Questa la nota medica integrale diffusa dal club: "Stanislav Lobotka si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità, associata a lesione di basso grado del LPAA della caviglia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".

Lobotka, quali possono essere i tempi di recupero

Il Napoli non ha comunicato una prognosi e quindi sarà necessario attendere l'evoluzione clinica prima di stabilire una data per il rientro. Infortuni della sindesmosi tibio-peroneale senza instabilità vengono generalmente trattati in maniera conservativa, ma i tempi possono essere più lunghi rispetto a una normale distorsione della caviglia. In ambito sportivo, per lesioni di questo tipo si può indicativamente parlare di 4-8 settimane prima del ritorno alla piena attività, con una variabilità importante legata alla gravità effettiva della lesione, al dolore e alla risposta alla riabilitazione. La contemporanea lesione di basso grado del LPAA dovrà essere valutata nel percorso di recupero: soltanto i prossimi controlli permetteranno quindi di restringere la finestra per il ritorno in campo di Lobotka.