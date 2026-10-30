Infortunio Lobotka, stop sarà lungo: i tempi di recupero e il sostituto scelto

Lobotka, lesioni a tibia-perone e legamento astragalico: stop di circa sei settimane, la regia passa a De Bruyne

Per Lobotka gli esami hanno chiarito la portata dell’infortunio rimediato a Monza. Il centrocampista slovacco ha subito una lesione all’articolazione che tiene uniti tibia e perone e un’altra al legamento astragalico anteriore. Un quadro che conferma i timori emersi nelle ore successive alla serata del Brianteo, quando il giocatore era uscito in barella con le mani sul volto, e che priva Allegri del suo regista in un momento già complicato dall’emergenza infortuni.

Sei settimane di stop, ma pesa la risposta alle terapie

I tempi di recupero sono stimati intorno alle sei settimane, circa un mese e mezzo, ma come sempre bisognerà tenere conto della reazione individuale alle terapie. Il giocatore, dunque, salterà un lungo ciclo di partite, a partire dal tour de force con la Juventus allo Stadium, il Porto in Champions League e la Lazio. Si tratta di un’assenza pesante, perché Lobotka era tornato titolare dopo due panchine consecutive e aveva ritrovato corsa e freschezza proprio nei giorni in cui il Napoli ritrovava punti e gol. Lo si legge sul Cds oggi in edicola.

De Bruyne primo padrone della macchina da presa

La certezza è che salterà un bel po’ di partite e che, fino a gennaio inoltrato, il primo padrone della macchina da presa sarà De Bruyne. Il belga, che contro il Bodo/Glimt aveva mostrato qualità e visione davanti alla difesa, diventa così il riferimento della regia azzurra, con Gilmour e Anguissa pronti a dargli equilibrio. Per Allegri sarà l’occasione di consolidare il nuovo assetto, in una fase in cui il calendario non concede tregua.