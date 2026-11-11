Podcast Hojlund in difficoltà? Gaito: "Come tutti gli attaccanti negli ultimi anni con Allegri"

Il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli"

Il direttore Antonio Gaito è stato protagonista nel solito punto nel "Buongiorno Tutto Napoli", la prima trasmissione live già dalle 7 sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

Sul rendimento di Hojlund e le critiche ricevute:

"I numeri sono negativi, almeno quelli superficiali. Soltanto tre reti per il centravanti di una grande squadra non rappresentano sicuramente uno score di grande profilo. Se però facciamo un'analisi più approfondita, dobbiamo collegare tutto alle difficoltà di gioco del Napoli. Nell'ultima partita ha avuto un'occasione molto criticata, ma il pallone cambia traiettoria per una deviazione e lui non riesce a ritrovarlo. Credo sia poco per emettere una sentenza su questo ragazzo. Nel corso della stagione avrà anche sprecato qualche occasione, ma diversi gol se li è praticamente inventati, come quelli contro Como e Inter".

Sui numeri e gli expected goals:

"Hojlund ha segnato tre gol con un dato di xG inferiore, quindi sta facendo persino più di quanto ci si potrebbe aspettare dalla produzione offensiva che ha avuto a disposizione. Se analizziamo i numeri di Malen, ad esempio, vediamo che ha segnato otto gol con un xG vicino a dieci. Paradossalmente avrebbe potuto segnare ancora di più, ma nessuno se ne rende conto perché ha tantissime occasioni. Hojlund, invece, viene coinvolto pochissimo. In nazionale tira maggiormente in porta, tocca più palloni in area di rigore e ha una media minuti per tiro e per gol nettamente migliore rispetto al Napoli".

Sulle responsabilità del gioco di Allegri:

"Sono numeri simili a quelli che avevano i centravanti del Milan e della Juventus di Allegri. È un gioco che, anche quando la squadra attacca e disputa partite offensive, non coinvolge in maniera pulita il centravanti. Non ci sono giocate codificate, automatismi che portino Hojlund davanti al portiere per permettergli di dimostrare il proprio valore. È tutto molto estemporaneo. Non riconosco una giocata offensiva particolare di cui possa beneficiare Hojlund. Ci sono tanti cross, alcuni anche leggibili. Contro la Lazio, ad esempio, Lang ha messo diversi palloni in mezzo, ma il Napoli occupava poco l'area di rigore. Se c'è un solo giocatore in area, il crossatore ha maggiori probabilità di sbagliare e il centravanti viene facilmente schermato dai difensori".

Sul possibile arrivo di Varela e il mercato di gennaio:

"Leggo di valutazioni per Varela da 25-30 milioni di euro, ma non credo sia così semplice per il Napoli spendere queste cifre a gennaio. Il club attraversa un momento storico con difficoltà superiori rispetto a qualche anno fa. Credo comunque che il Napoli interverrà per sostituire Lucca, magari facendolo partire in prestito oneroso e prendendo un altro attaccante con la stessa formula. Probabilmente il livello del vice Hojlund si alzerà, ma non possiamo far passare il messaggio che il problema del Napoli sia Lucca. Basta aprire i social per avere questa impressione. Il punto è che già Hojlund non rende in questo calcio. Prima di tutto bisogna mettere lui nelle condizioni di rendere, perché non credo che il Napoli prenderà un attaccante più forte di Hojlund".

Su cosa sarebbe cambiato con Gabriel Jesus:

"Gabriel Jesus è un giocatore particolare, che avrebbe potuto anche affiancare Hojlund. Probabilmente sarebbe cambiato qualcosa soprattutto dopo gli infortuni degli esterni più forti nell'uno contro uno, come Neres e Alisson Santos. Jesus avrebbe potuto giocare da seconda punta, perché è un calciatore più completo e con caratteristiche differenti. Ha giocate diverse, può creare qualcosa anche da solo e forse possiede un tiro dalla distanza superiore. Non lo avrei visto però come esterno nel Napoli, perché gli esterni azzurri devono anche difendere molto. Avrebbe probabilmente giocato accanto a Hojlund, cambiando l'assetto offensivo della squadra".

Sulla scarsa produzione offensiva del Napoli:

"Gabriel Jesus non è comunque quel bomber incredibile che trasforma qualsiasi pallone sporco in un gol. Ormai sono pochissimi i campioni capaci di inventare da soli qualcosa di concreto e duraturo. Io continuo a vedere soprattutto un problema di gioco. Il Napoli ha mostrato qualche segnale di miglioramento, ha disputato anche partite a viso aperto, penso ai 4-3 e ai 3-3, ma persino in quelle occasioni non c'è stato un vero coinvolgimento del centravanti".