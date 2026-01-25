Live Juventus-Napoli, pre-partita: nessuna sorpresa da Spalletti, Meret sostituisce Milinkovic-Savic

vedi letture

premi F5 per aggiornare la pagina o CLICCA QUI per viverla con noi su RadioTuttoNapoli.net

16.57 - Ufficiale anche gli undici schierati da Antonio Conte, che perde Milinkovic-Savic, ritorna tra i pali Alex Meret.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara

Allenatore: Antonio Conte

16.55 - E' ufficiale la formazione schierata da Luciano Spalletti.

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal

Allenatore: Luciano Spalletti

16.40 - Il Napoli ha lasciato all'Air Palace Hotel, gli azzurri a bordo del pullman sono diretti all'Allianz Stadium di Torino.

14.40 - La sfida tra Juventus e Napoli si avvicina con qualche grattacapo soprattutto per Antonio Conte, alle prese con un’infermeria affollata. Di seguito le ultime sulle formazioni, riferite a Sky Sport 24 dagli inviati Francesco Modugno e Francesco Cosatti. L’ultimo stop in casa Napoli riguarda Milinkovic-Savic, fermato da un risentimento muscolare. La scelta sul portiere dovrebbe ricadere quindi su Meret, l'ipotesi prende sempre più corpo e in attesa delle ultime valutazioni sul portiere serbo.

La Juventus di Spalletti dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con il ritorno di Conceição sulla trequarti e McKennie arretrato in mediana, mentre David resta favorito in attacco. Più complessa la situazione del Napoli: Di Lorenzo arretra in difesa, Buongiorno guida il terzetto, mentre a centrocampo tocca a Lobotka e McTominay. Alle spalle di Højlund agiranno Vergara ed Elmas, con Lukaku e Giovane pronti a subentrare dalla panchina.

JUVENTUS (4-2-3-1) - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1) - Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

Juventus-Napoli non è mai una partita come le altre. Stasera alle 18 all’Allianz Stadium va in scena una sfida che pesa sulla classifica e sugli equilibri del campionato, tra due squadre chiamate a dare risposte forti in un momento chiave della stagione. Rivalità, pressione e ambizioni si intrecciano in novanta minuti che promettono intensità e tensione dall’inizio alla fine.

Da una parte la Juventus, solida e in crescita, che vuole sfruttare il fattore campo per rilanciarsi definitivamente; dall’altra il Napoli di Conte, tra assenze e scelte obbligate, ma deciso a non rinunciare alla propria identità. È la classica notte in cui conta tutto: personalità, letture tattiche e la capacità di reggere l’urto emotivo di una delle sfide più sentite del calcio italiano.

Amici di Tutto Napoli, benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli!