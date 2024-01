3 gare senza gol mancavano da Donadoni: ostacolo Torino, la quarta miglior difesa d'Italia

Domani si torna in campo, il Napoli affronta il Torino, una squadra dall’identità tattica definita, ostica e solida.

Domani si torna in campo, il Napoli affronta il Torino, una squadra dall’identità tattica definita, ostica e solida. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno sottolineando che la squadra di Juric ha la quarta difesa del campionato e "con il pressing asfissiante e i duelli a tutto campo sa anestetizzare la qualità degli avversari. Una caratteristica che può diventare complessa per il Napoli in questo momento, che è rimasto a secco per tre gare consecutive. Non accadeva dall’era Donadoni, da marzo 2009, quindi uno dei momenti peggiori della presidenza De Laurentiis".

Nel 2024 il Napoli vuole cambiare rotta rispetto al recente passato ritrovando l’efficacia offensiva: "Gli azzurri sono terzi nei cinque principali campionati europei per tiri prodotti, soltanto il Bayern Monaco e il Liverpool ci hanno provato di più. Il Napoli è la prima squadra in serie A anche per conclusioni nello specchio della porta (5.5 a partita) ma nell’era Mazzarri ha concluso cinque gare su nove senza far gol. C’è qualcosa da cambiare: il recupero di Politano è un’arma in più rispetto alla partita contro il Monza".