ADL proporrà tre novità per ridurre le polemiche e gli errori arbitrali

De Laurentiis amareggiato dopo Atalanta-Napoli. Il patron azzurro ha sentito Gravina e ha parlato per il bene del calcio italiano e non solo per quello del club di cui è presidente. Lo spiega il quotidiano Repubblica con tutti i retroscena relativi a quanto accaduto nelle ore successive alla gara di Bergamo.

"La tensione continua a crescere, nonostante la Lega calcio abbia chiesto ai club di abbassare i toni. La sensazione è che ci sia un'insofferenza di fondo verso il Var: nessuno è contento di come, quanto e quando interviene. Il 23 marzo è in programma l'incontro in Lega tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre di serie A. Ognuno avrà modo di dire la sua. Il Napoli, ad esempio, spingerà nel limite delle sue possibilità su tre fronti: proporrà l’introduzione del Var a chiamata; chiederà di azzerare i vincoli del protocollo, rendendo il Var utilizzabile per qualsiasi episodio (dal doppio giallo ai calci d’angolo); si dirà favorevole al passaggio degli arbitri sotto l’egida della Lega".