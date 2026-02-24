Anguissa torna col Verona? L'indiscrezione sulla prossima di campionato
Quando tornerà Frank Zambo Anguissa? Le ultime sul centrocampista del Napoli anche sul quotidiano Repubblica oggi in edicola. "L’ultima apparizione del camerunense risale al 9 novembre con la disfatta contro il Bologna al Dall’Ara. La lesione muscolare (pure lui al bicipite femorale) è stata poi seguita da un problema alla schiena che Anguissa sta risolvendo con le terapie specifiche. Ha cominciato ad allenarsi parzialmente in gruppo e ha messo nel mirino la sfida di sabato (il calcio d’inizio è alle 18) al Bentegodi contro il Verona: gli piacerebbe strappare la convocazione e accomodarsi in panchina".
28 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
