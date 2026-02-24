Napoli si sente defraudato a Bergamo, Gazzetta: "L'elenco di errori ora è lungo"

vedi letture

Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Napoli a Bergamo si è sentito defraudato di tre punti che nella corsa Champions potrebbero avere un peso specifico enorme al termine della stagione. Manna ha ricordato del rigore non fischiato contro la Juve o degli episodi contro il Verona. La scorsa settimana il Napoli aveva protestato per la mancata espulsione di Ramon in Coppa Italia contro il Como.

"Poi per la trattenuta in campo aperto di Ndicka su Hojlund, contro la Roma. Ecco, per il danese è un periodo poco fortunato: lui aveva subito il rigore dato e poi tolto da Chiffi, prima del corpo a corpo con Hien che ha portato all'annullamento del 2-0 di Gutierrez. II Napoli adesso alza la voce e chiede almeno uniformità di giudizio. Quella che è mancata a Bergamo", si legge.