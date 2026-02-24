De Bruyne si rivede quattro mesi dopo: la nuova stima sui tempi di recupero

A Castel Volturno si è rivisto ieri anche Kevin De Bruyne dopo quattro mesi di assenza: KDB sta completando la riatletizzazione e dunque l’iter di recupero che nell’arco di un tempo piuttosto breve lo restituirà a Conte. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

De Bruyne era rientrato in città domenica mentre la squadra era in campo per la sfida di Bergamo. Quattro mesi dopo l'infortunio (25 ottobre contro l'Inter) e il successivo intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, KDB è pronto a ripartire. Adesso inizierà il processo di riatletizzazione che sarà l'ultimo corridoio prima del ritorno in campo. Quanto lungo lo stabiliranno le prossime risposte del calciatore.