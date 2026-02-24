De Bruyne, spunta la data del possibile ritorno in campo: due scenari

di Fabio Tarantino

A Castel Volturno si è rivisto ieri Kevin De Bruyne che ora deve completare la riatletizzazione e dunque l’iter di recupero. Secondo Il Mattino il rientro si avvicina. Potrebbe rivedersi in campo col Torino o col Lecce, dunque tra poco meno di un mese.

De Bruyne era rientrato in città domenica mentre la squadra era in campo per la sfida di Bergamo. Quattro mesi dopo l'infortunio (25 ottobre contro l'Inter) e il successivo intervento chirurgico ad Anversa, il 29 ottobre, KDB è pronto a ripartire. Adesso inizierà il processo di riatletizzazione che sarà l'ultimo corridoio prima del ritorno in campo. Quanto lungo lo stabiliranno le prossime risposte del calciatore. 