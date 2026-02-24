Conte ha accolto col sorriso De Bruyne: il retroscena da Castel Volturno

Kevin De Bruyne si è rivisto ieri a Castel Volturno. Domenica è tornato in Italia dopo l'infortunio e l'operazione di fine ottobre e ora dovrà lavorare per tornare anche in campo. Intanto ieri il quotidiano Repubblica ha parlato di come è stato accolto il belga ieri al Training Center.

"È stato accolto col sorriso da Antonio Conte e dai compagni di squadra, pronti a riabbracciarlo in un momento davvero delicato della stagione: il Napoli ha bisogno della sua classe per cambiare marcia e assicurarsi uno dei primi quattro posti in classifica. Kdb ha scritto un nuovo capitolo della sua storia in azzurro ieri mattina: sta bene e il brutto infortunio è un ricordo. Si è allenato tanto nel corso del periodo di riabilitazione trascorso in Belgio dopo l'operazione e le sue condizioni di forma sono buone".