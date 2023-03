ADL vuole Clementino e Gigi D'Alessio al Maradona per l'inno di Mameli per Italia-Inghilterra

Clementino e Gigi D'Alessio al Maradona per cantare l'inno di Mameli in occasione di Italia-Inghilterra

TuttoNapoli.net

Clementino e Gigi D'Alessio al Maradona per cantare l'inno di Mameli in occasione di Italia-Inghilterra. Questa l'idea di Aurelio De Laurentiis secondo il quotidiano Repubblica: "Il momento clou dello show precederà di poco il fischio d’inizio di Italia-Inghilterra, con Gigi D’Alessio e Clementino che sono stati invitati domani sera al Maradona da De Laurentiis — amico di entrambi — per cantare gli inni nazionali delle due squadre.